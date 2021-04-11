Ürdün Kralı ve eski Veliaht Prensi Hamza, krizin ardından birlikte görüntülendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin, 'Ev hapsi' krizinin ardından Ürdün'ün bağımsızlık günü kutlamalarında ilk kez birlikte görüntülendi.

Ürdün'de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı. Ürdün'de "Ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti. Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.