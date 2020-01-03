Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu - Son Dakika

Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu

6 saat önce

Ürdün Kraliyet Havayolları, Irak'ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle Amman- Bağdat uçuşlarını askıya aldı.

Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu, System.String[]

Ürdün Kraliyet Havayolları, Irak'ta yaşanan son gelişmeler nedeniyle Amman- Bağdat uçuşlarını askıya aldı.

Ürdün'ün tek hava yolu şirketi konumundaki Kraliyet Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşananlar ve havaalanındaki güvenlik durumuna dikkat çekildi.

Kraliyet Havayolları açıklamasında, bugünden itibaren Amman- Bağdat uçuşlarının durdurulması kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Irak'ın diğer kentlerine yönelik uçuşların daha önce duyurulan saatlerinde rutin şekilde devam edeceği aktarıldı.

Ürdün Kraliyet Havayolları Bağdat ile Amman arasında haftada 18 uçuş yapıyor.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Bağdat, Amman, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:34 Kaynak: AA
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