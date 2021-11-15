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Ürdün: Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki vesayetimiz pazarlık konusu edilemez - Son Dakika

Ürdün: Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki vesayetimiz pazarlık konusu edilemez

15.11.2021 18:35
Ürdün: Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki vesayetimiz pazarlık konusu edilemez

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün Kudüs'te bulunan kutsal mekanlar üzerindeki vesayetinin pazarlık konusu edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün'ün Kudüs'te bulunan kutsal mekanlar üzerindeki vesayetinin pazarlık konusu edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Kral Abdullah, Meclisin yeni dönem açılışında yaptığı konuşmada, Filistinlilere destek mesajı verdi.

Ürdün'ün Filistin'e destek veren ülkelerin başında yer aldığını, bunun da görevleri olduğunu belirten Kral Abdullah, Filistinliler haklarını geri kazanıncaya kadar Ürdün'ün onların yanında olacağını ifade etti.

Ürdün'ün Filistin'deki kutsal mekanlar üzerindeki vesayet hakkına da değinen Kral Abdullah, "Kudüs'te Hristiyanlara ve Müslümanlara ait kutsal mekanların korunması için bize verilen vesayet, taşımaktan şeref duyduğumuz bir emanettir. Ürdün'ün Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki vesayetinin pazarlık konusu edilmesine müsaade etmeyiz. Bu, tarihimize, ilkelerimize ve Haşimi mirasına olan bağlılığımızın ve hür irademizin somut ifadesidir." dedi.

Ürdün Kralı, ülkedeki siyasi parti ve seçim kanunu tasarılarına ilişkin ise milletvekillerine hitaben, "Bu önemli tarihi anda, ulusal çıkarları gözetecek kararlar alma konusunda üzerinize düşeni yapacağınıza eminim." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi

Ürdün'de Meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisinin Başkanlığına Abdulkerim ed-Duğmi seçildi.

Milletvekillerinin tamamının (130) katıldığı oturumda yapılan oylamada Duğmi 64 oy alırken, Nassar el-Kaysi 58 oyda kaldı. 8 oy ise geçersiz sayıldı.

Ürdün, İsrail ile 1994'te imzaladığı Vadi Arabe Anlaşması ile Kudüs'teki dini işleri yürütme hakkını korumuştu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Mart 2013'te imzaladığı bir başka anlaşmayla Kudüs ve oradaki mukaddesatın korunması ve vesayeti hakkını da Ürdün Haşimi Krallığına vermişti.

Filistin, Kudüs, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün: Kudüs'teki kutsal mekanlar üzerindeki vesayetimiz pazarlık konusu edilemez - Son Dakika


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