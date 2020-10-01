Ürdün, Kuveyt ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Ürdün'de 69'a, Kuveyt'te 612'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 421'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha vefat ettiği ve 1276 yeni vaka tespit edildiği, 126 kişinin iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybı 69'a, vaka sayısı 13 bin 101'e ve sağlığına kavuşanların sayısı 4 bin 757'ye ulaştı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin vefat ettiği ve 494 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

yt, vaka sayısının 105 bin 676'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 97 bin 197 olduğu ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve 1158 yeni vaka tespit edildi.

Toplam can kaybının 421'e, vaka sayısının da 95 bin 348'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 84 bin 903'e ulaştı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 199 yeni vakaya rastlandığı belirtildi.

Böylece vaka sayısının 125 bin 959'a, iyileşen hasta sayısının da 122 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 214 kişi yaşamını yitirmişti.