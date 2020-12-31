Ürdün, Libya, Suudi Arabistan'da ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Ürdün, Libya, Suudi Arabistan'da ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

31.12.2020 20:35
Ürdün, Libya, Suudi Arabistan'da ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün ve Libya'da 19'ar, Suudi Arabistan'da 9, Umman'da 2 kişi yaşamını yitirdi, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün ve Libya'da 19'ar, Suudi Arabistan'da 9, Umman'da 2 kişi yaşamını yitirdi, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 1427 yeni vaka tespit edildiğini, 1708 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 834'e, vaka sayısı 294 bin 494'e, iyileşenlerin sayısı da 270 bin 551'e yükseldi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 19 kişinin daha hayatını kaybettiği, 342 kişinin enfekte olduğu, 834 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1478'e, vakaların 100 bin 277'ye, iyileşenlerin de 72 bin 107'ye çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha vefat ettiğini, 140 kişinin enfekte olduğunu, 171 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 223, vaka sayısının 362 bin 741, iyileşen hasta sayısının ise 353 bin 853 olduğunu açıkladı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 148 yeni vaka tespit edildiği, 276 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 1499'a, vaka sayısının 128 bin 867'ye, iyileşenlerin sayısının da 121 bin 890'a çıktığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 213 kişinin daha enfekte olduğu, 122 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Salgında bugüne kadar 245 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son verilerle toplam vaka sayısı 143 bin 834'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 422'ye ulaştı.

Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, Libya, Suudi Arabistan'da ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 31 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 239 kişi vefat etti, 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi İngiltere Başbakanı Johnson'ın babası Fransız vatandaşlığına başvurdu Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Şaşkına çeviren görüntü! Otomobilin ön tekerine giren iguana, güçlükle çıkarıldı "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı
Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı Dünyayı tedirgin eden haber! İsrail'de aşı olan 428 kişi koronavirüse yakalandı         
19:53
8 aylık hamile kadın araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı 8 aylık hamile kadın araca düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı         
19:10
Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor         
18:35
Oyuncu Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendi Oyuncu Didem Erol ve sevgilisi Nathan Cowles evlendi         
17:55
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada         
13:14
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu         
11:36
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 20:52:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ürdün, Libya, Suudi Arabistan'da ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei