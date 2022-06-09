Ürdün, Mali'de BM Barış Gücü'nde görevli bir askerinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Ürdün, Mali'de BM Barış Gücü'nde görevli bir askerinin öldüğünü açıkladı

09.06.2022 22:37
Ürdün, Mali'de BM Barış Gücü'nde görevli bir askerinin öldüğünü açıkladı

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Ürdün ordusundan bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü bünyesinde görev yapan Ürdün ordusundan bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama Ürdün ordusunun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Ordunun açıklamasında, BM Barış Gücü bünyesindeki Mali 2 Ürdün Hızlı Sevk Kuvveti'nde görev yapan Başçavuş Cemil Mahmud Metruk'un bugün vefat ettiği belirtildi. Açıklamada, Metruk'un ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün ordusu, 1 Haziran'da da Mali'de BM Barış Gücü'ne ait devriyeyi hedef alan silahlı saldırıda 1 askerinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını duyurmuştu.

Mali, Mart 2012'deki askeri darbe sonrası başlayan iç karışıklık nedeniyle siyaset ve güvenlik açısından kriz yaşıyor. Ülkede 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde, 25 Nisan 2013'te kurulan BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) 13 binden fazla asker ve 2 bine yakın polis görev yapıyor.

MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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