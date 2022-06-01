Ürdün, Mali'de BM Barış Gücü'ne yönelik saldırıda 1 askerinin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Ürdün, Mali'de BM Barış Gücü'ne yönelik saldırıda 1 askerinin öldüğünü açıkladı

01.06.2022 19:53
Ürdün, Mali'de BM Barış Gücü'ne yönelik saldırıda 1 askerinin öldüğünü açıkladı

Ürdün ordusu, Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne ait devriyeyi hedef alan silahlı saldırıda 1 askerinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını duyurdu.

Ürdün ordusu, Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'ne ait devriyeyi hedef alan silahlı saldırıda 1 askerinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını duyurdu.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı'nda ismi açıklanmayan askeri bir kaynaktan yapılan yazılı açıklamada, Mali'de görev yapan BM Barış Gücü'ne ait bir devriyenin, silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırıda Ali Cuma el-Cevaribe adlı Ürdün askerinin öldüğü, Suheyb Salah Kaftan ez-Zabi ve Ahmed Habis el-Kablan adlı askerlerin ise yaralandığı kaydedildi.

Mali, ülkede 2012 Mart'ta yapılan askeri darbe sonrası başlayan iç karışıklık nedeniyle siyaset ve güvenlik açısından kriz yaşıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde, 25 Nisan 2013'te kurulan Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSMA) 13 binden fazla asker ve iki bine yakın polis görev yapıyor.

MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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