Son Dakika Haberleri: Ürdün Meclis Başkanından "İsrail" açıklaması
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Ürdün Meclis Başkanından "İsrail" açıklaması

54 dakika önce

Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine, İsrail ile 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasının tehdit altında olduğunu belirtti.

Ürdün Meclis Başkanından

Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine, İsrail ile 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasının tehdit altında olduğunu belirtti.

Taravine'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanı, Almanya'dan gelen Hür Demokratik Parti (FDP) heyetiyle görüştü.

İsrail'in Filistin topraklarındaki ihlalleri, bunların bölgenin istikrar ile güvenliğine tehlikeli yansımalarının ele alındığı görüşmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "ilhak etme" vaadi konuşuldu.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik dayatma girişimlerinin asla kabul edilmeyeceğini belirten Meclis Başkanı Taravine, "İşgalci (İsrail) ile barış süreci, tehdit altında. Meclis, (İsrail ile Ürdün arasında 1994'te imzalanan) anlaşmayı gözden geçirmesi için hükümete baskı yapma konusunda tereddüt etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Alman parti heyetinin Ürdün'e geliş tarihi ve ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün ile İsrail, 26 Ekim 1994'te ABD arabuluculuğunda iki ülke arasında kapsamlı ve adil barışın gerçekleşmesi için anlaşma imzalamıştı.

Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek Netanyahu'ya destek vermişti.


İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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