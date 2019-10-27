Son Dakika Haberleri: Ürdün Milli Eğitim Bakanı Velid el-Meani istifa etti
Son Dakika Güncel Ürdün Milli Eğitim Bakanı Velid el-Meani istifa etti

Ürdün Milli Eğitim Bakanı Velid el-Meani istifa etti

1 saat önce

Ürdün Milli Eğitim Bakanı Velid el-Meani, ülkede ders yılının başında yaşanan öğretmenlerin grevinin ardından Başbakan Ömer er-Rezzaz'a istifasını sundu.

Ürdün Milli Eğitim Bakanı Velid el-Meani istifa etti, System.String[]

Ürdün Milli Eğitim Bakanı Velid el-Meani, ülkede ders yılının başında yaşanan öğretmenlerin grevinin ardından Başbakan Ömer er-Rezzaz'a istifasını sundu.

Ürdün'ün El-Gad gazetesinde yer alan haberde, Bakan Meani'nin, Başbakan Rezzaz'a istifasını sunduğunu doğruladığı ancak istifa sebebini açıklamadığı belirtildi.

Haberde kaynaklara dayandırılarak, bu istifaya Başbakan Rezzaz'ın Bakan Meani'nin öğretmenlerin greve gittiği kriz konusunda önerdiği çözümleri görmezden gelmesinin neden olduğu ileri sürüldü. Ayrıca haberde Meani'nin istifasının beklenen kabine değişikliği öncesi gerçekleştiği aktarıldı.

Ürdün hükümeti söz konusu istifa hakkında henüz resmi bir açıklama yapmazken, Başbakan Ömer er-Rezzaz'dan da istifanın kabul edilip edilmediği yönünde bir açıklama gelmedi.

Ne olmuştu?

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması talebiyle 5 Eylül'de gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri, öğretmenleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Bunun ardından öğretmenler, 8 Eylül'de zam talebiyle ülke çapında süresiz greve başlamıştı.


Ürdün tarihinin en uzun öğretmenler grevi, hükümetin özrü ve zamların ardından 6 Ekim'de sona erdirilmişti.

Ülkede 2011'de kurulan Ürdün Öğretmenler Sendikasının 140 bin üyesi bulunuyor.

Ziya Selçuk, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:04 Kaynak: AA
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