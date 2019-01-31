Ürdün, Mısır'dan Doğalgaz Sevkiyatına Başladı
1 saat önce
Elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu doğalgazın yarısını Mısır’dan karşılayacak olan Ürdün’ün Mısır’dan doğalgaz sevkiyatına başladığı açıklanırken anlaşma kapsamında alımların 2019 yılı boyunca devam edeceği belirtildi. 2019 yılında ihtiyacı olan doğalgazın yarısının Mısır’dan temini konusunda anlaşma imzalayan Ürdün, Mısır’dan doğalgaz sevkiyatına başladı. Ürdün, bu çerçevede Mısır’dan günde 165 milyon cubic feet doğalgaz alıyor. 2019 yılı boyunca […]The post Ürdün, Mısır’dan doğalgaz sevkiyatına başladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Elektrik üretimi için ihtiyaç duyduğu doğalgazın yarısını Mısır'dan karşılayacak olan Ürdün'ün Mısır'dan doğalgaz sevkiyatına başladığı açıklanırken anlaşma kapsamında alımların 2019 yılı boyunca devam edeceği belirtildi.
2019 yılında ihtiyacı olan doğalgazın yarısının Mısır'dan temini konusunda anlaşma imzalayan Ürdün, Mısır'dan doğalgaz sevkiyatına başladı. Ürdün, bu çerçevede Mısır'dan günde 165 milyon cubic feet doğalgaz alıyor. 2019 yılı boyunca anlaşma kapsamında alım devam edecek.
Doğalgaz ithalatıyla vatandaşların elektrik kullanımlarının maliyetinin düşeceği ve enerji maliyetlerinin düşmesinin bütün sektörlere faydası olacağı ifade ediliyor. Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, enerjiden yoksulu Ürdün'ün elektrik üretimi için günde 330 milyon metreküp doğalgaza ihtiyacı var.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:43
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