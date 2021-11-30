Ürdün: Mısır ile elektrik bağlantı kapasitesini artırma projesi 2024'te tamamlanacak - Son Dakika

Ürdün ve Mısır arasındaki elektrik bağlantı kapasitesini artırma projesinin 2024 yılında tamamlanacağı bildirildi.

Ürdün Ulusal Elektrik Şirketi Genel Müdürü Emced er-Revaşide, başkent Amman'da bir araya geldiği Mısır Elektrik İletim Şirketi Başkanı Sabah Meşali ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki elektrik bağlantı kapasitesini artırmaya yönelik projenin 2024 sonuna kadar tamamlanarak yürürlüğe gireceğini açıklayan Emced, proje için teknik ve finansman alternatifleri üzerinde çalışılacağını belirtti.

Meşali de söz konusu bağlantı projesinin Mısır ile diğer ülkeler arasında yapılan bu tür projelerin ilki olduğunu ve 20 yıl sürecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Ürdün ve Mısır, 28 Kasım'da, aralarındaki elektrik bağlantısını güçlendirme ve enerji miktarını öncelikle 550 megavattan 1000 megavata, gelecekte ise 2 bin megavata yükseltme konusunda anlaşmıştı.

İki ülke 1999'dan bu yana elektrik enerjisi alışverişinde bulunuyor. Elektrik alışverişi iki ülke arasında Akabe Körfezi'nden gelen 13 kilometre uzunluğundaki kablo bağlantısıyla sağlanıyor.