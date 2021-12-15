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Ürdün ordusu "sınırdaki İsrail askerlerine ateş açıldığı" iddialarını yalanladı - Son Dakika

Ürdün ordusu "sınırdaki İsrail askerlerine ateş açıldığı" iddialarını yalanladı

15.12.2021 12:54
Ürdün ordusu "sınırdaki İsrail askerlerine ateş açıldığı" iddialarını yalanladı

Ürdün ordusu, sınır muhafızlarının İsrail askerlerine ateş açtığı yönündeki haberleri yalanlayarak, söz konusu olayın kaçakçılara yönelik bir uyarı ateşinden ibaret olduğunu bildirdi.

Ürdün ordusu, sınır muhafızlarının İsrail askerlerine ateş açtığı yönündeki haberleri yalanlayarak, söz konusu olayın kaçakçılara yönelik bir uyarı ateşinden ibaret olduğunu bildirdi.

İsrail merkezli Walla News haber sitesinin "dün Ürdünlü bir askerin 10 kişilik İsrail askeri birliği üzerine ateş açtığı" yönündeki haberi üzerine, Ürdün ordusu yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "14 Aralık Salı sabahı yerel saatle 11.39'da Ürdün-Suriye-İsrail sınır üçgeninde kaçakçılık faaliyetine yönelik şüpheli bir durum tespit edildi. Bunun üzerine El-Vacib bölgesindeki Kuzey Askeri Bölgesi Muhafızları, bölgenin kaçakçılardan temizlenmesi için uyarı ateşi açtı. Söz konusu olay, bu gibi durumlarda sınır güvenliğinin sağlaması için normal bir prosedürdür." ifadelerine yer verildi.

Uyarı ateşi açıldığı sırada sınırın İsrail tarafında bir askeri devriyenin geçtiği belirtilen açıklamada, "Kaçakçılara karşı uyarı ateşi açılmasından sonra İsrail devriyesi herhangi bir sürtüşme olmaksızın, İsrail'in iç taraflarına doğru gitti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bu gibi haberlerin yayınlanmadan önce doğruluğunun teyit edilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail merkezli Walla News haber sitesinde yayınlanan haberde "dün Ürdünlü bir askerin 10 kişilik İsrail askeri birliği üzerine ateş açtığı, olayda herhangi bir yaralanma olmadığı" ileri sürülmüştü. Söz konusu haber sosyal medyada ve çeşitli basın yayın organlarında da yer bulmuştu.

14 Aralık, İsrail, Ürdün, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün ordusu 'sınırdaki İsrail askerlerine ateş açıldığı' iddialarını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün ordusu "sınırdaki İsrail askerlerine ateş açıldığı" iddialarını yalanladı - Son Dakika
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