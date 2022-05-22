Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan 4 kaçakçı öldürüldü - Son Dakika
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Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan 4 kaçakçı öldürüldü

22.05.2022 14:03
Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan 4 kaçakçı öldürüldü

Ürdün, Suriye sınırında kaçakçılara düzenlenen operasyonda 4 kişinin öldürüldüğünü, bazı kişilerin de yaralandığını duyurdu.

Ürdün, Suriye sınırında kaçakçılara düzenlenen operasyonda 4 kişinin öldürüldüğünü, bazı kişilerin de yaralandığını duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Doğu Askeri Bölgesi, bugün şafak vaktinde güvenlik güçleriyle koordineli olarak angajman kuralları kapsamında Suriye'den gelen kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Bu operasyonla uyuşturucu madde girişi ve kaçakçılık girişimlerinin engellendiği, farklı silahlı gruplar tarafından desteklenen kaçakçılara karşı angajman kurallarının uygulandığı kaydedildi.

Söz konusu operasyonda 4 kaçakçının öldürüldüğü, bazılarının da yaralandığı aktarılırken, diğerlerinin ise Suriye topraklarına geri kaçtığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 637 bin captagon, küçük paketler halinde sarılı 181 adet esrar ve 39 bin 600 tramadol hapın yanı sıra bir adet kalaşnikof tüfek ele geçirildiği belirtildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün ordusu, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 17 Ocak'ta yeni angajman kurallarının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülke sınırlarında 30 kaçakçının öldürüldüğünü duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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