Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan bir kaçakçı öldürüldü - Son Dakika
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Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan bir kaçakçı öldürüldü

04.03.2022 19:47
Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan bir kaçakçı öldürüldü

Ürdün, Suriye'den gelen bazı araçların ülkeye sızmasının engellendiğini ve bir kaçakçının da öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün, Suriye'den gelen bazı araçların ülkeye sızmasının engellendiğini ve bir kaçakçının da öldürüldüğünü duyurdu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama Ürdün ordusunun internet sitesinde yayımlandı.

Açıklamada, sınır muhafızlarının Suriye'den Ürdün sınırına doğru gelen ve ülkeye sızmaya çalışan kaçakçılara ait araçları tespit etmesi üzerine, acil müdahale devriyelerinin harekete geçirildiği belirtildi.

Araçlara doğrudan ateş edildiği belirtilen açıklamada, "olayda bir aracın imha edildiği, kaçakçılardan birinin öldürüldüğü, diğerlerinin Suriye'nin iç bölgelerine kaçtığı" aktarıldı.

Ürdün ordusu tarafından 17 Şubat'ta yapılan açıklamada, 17 Ocak'ta yeni angajman kurallarının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülke sınırlarında 30 kaçakçının öldürüldüğü bildirilmişti.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimine sahne oluyor.

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Togo Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan bir kaçakçı öldürüldü - Son Dakika


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