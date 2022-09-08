Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızma girişimi engellendi, bir kaçakçı öldürüldü - Son Dakika
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Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızma girişimi engellendi, bir kaçakçı öldürüldü

08.09.2022 14:02
Ürdün ordusu: Suriye'den ülkeye sızma girişimi engellendi, bir kaçakçı öldürüldü

Ürdün ordusu, Suriye'den Ürdün topraklarına sızma ve kaçakçılık girişiminin engellendiğini, bir kaçakçının öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusu, Suriye'den Ürdün topraklarına sızma ve kaçakçılık girişiminin engellendiğini, bir kaçakçının öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye topraklarından bir grup kaçakçının bu sabah Ürdün'e sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ürdün sınır birliklerinin söz konusu sızma girişimine angajman kurallarını uygulayarak cevap verdiği kaydedilen açıklamada, bir kaçakçının öldüğü diğerlerinin ise Suriye tarafına kaçtığı aktarıldı.

Açıklamada, Ürdün silahlı kuvvetlerinin herhangi bir sızma veya kaçakçılık girişimine karşı, ülke sınırlarını korumak ve ulusal güvenliği tahrif etmeye kalkışanları engellemek için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.

Suudi Arabistan sınırında 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Öte yandan, Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin ülkenin güneyinde Suudi Arabistan sınırına yakın Badiyetu'l Cenubiyye bölgesinde bir eve operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 600 bin adet uyuşturucu hap ile iki otomatik silahın ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, bir kişinin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün ordusu, 2021'de Suriye'den 361 kaçakçılık girişiminin engellendiğini ve operasyonlarda captagon dahil 15 milyondan fazla uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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