Ürdün Parlamentosu'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki - Son Dakika

Ürdün Parlamentosu'nun alt kanadı senato, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına tepki göstererek, bölgedeki herhangi bir barış girişiminin uluslararası meşru kararlara dayalı olması gerektiğini bildirdi.

Ürdün Senato Başkanı Faysal el-Fayiz, tek taraflı sözde barış planına ilişkin parlamentoda düzenlenen oturumun ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Herhangi bir barış girişimi Filistin halkının haklarını garanti altına almalıdır. Kalıcı barışa giden yol, 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasından geçiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının haklarını garanti altına almayan girişimlerin faydasız olacağını ve bölgedeki çatışmaları körükleyeceğini belirten Fayiz, barış girişimlerinin uluslararası meşru kararlara dayalı olması gerektiğini vurguladı.

Ürdün-Filistin Komitesi de karara tepki gösterdi



Ürdün parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki Filistin Komitesi ise sözde barış planına karşı Arap halklarının birleşmesi çağrısında bulundu.



Filistin Komitesi Başkanı Yahya es-Suud, yaptığı yazılı açıklamada sözde barış planını "lanetli" şeklinde nitelendirdi.

Suud, planın Filistin'i tamamen tasfiye ederek İsrail devleti kurmayı amaçladığı konusunda uyarırken, Arap halklarından başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin için destekte bulunmalarını istedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da dün düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.