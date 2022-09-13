Video: Ürdün, Bölgedeki Mültecilere Yönelik Uluslararası Desteğin Azalmasına Karşı Uyardı

Ürdün Pazar günü, Ortadoğu'daki mültecilere ve ilgili BM kuruluşlarına verilen uluslararası destekteki gözle görülür azalmaya karşı uyardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi bu uyarısını, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Amman'da yaptığı, mültecilere düzgün bir yaşam sağlamak ve ev sahibi ülkelerin onlara ev sahipliği yapma yükünü omuzlamalarına yardımcı olmak için ortak eylemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı bir görüşmede dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Safadi, Ürdün'de yaşayan ve sadece yüzde 10'u mülteci kamplarında kalan yaklaşık 1,3 milyon Suriyeliye gerekli hizmetleri sunmak için Ürdün ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasındaki güvenilir ortaklığı övdü.

Safadi UNHCR'nin mültecilere destek verilmesinde ve onların davalarının uluslararası gündemde tutulmasının sağlanmasında oynadığı rolün de altını çizdi.

İki taraf, mültecilere yönelik uluslararası destek sağlanması için çabaların yoğunlaştırılması konusunda anlaşmaya vardı.

BM yetkilisi de Ürdün'ün Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapılması ve gerekli sağlık ve eğitim hizmetleri sunulmasında oynadığı rolü övdü.

Ürdün'ün resmi haber ajansı Petra, Pazar günü Ürdün Başbakanı Bisher Khasawneh'in de Grandi ile görüşerek Ürdün ile Suriyeli mültecilere insani ve destek yardımında bulunan BM kuruluşları arasında işbirliği imkanlarını ele aldığını bildirdi.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan bir açıklamaya göre, Ürdün Kralı II. Abdullah da Grandi'yi kabul etti ve görüşmede, küresel gıda güvenliğine ilişkin mevcut güçlükler düşünüldüğünde uluslararası toplumun mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere karşı sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.