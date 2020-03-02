Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. - Son Dakika

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Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.
6 saat önce
Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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