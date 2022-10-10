Ürdün: Sana ve Amman arasındaki uçuşlara kolaylık göstermeye devam ediyoruz - Son Dakika
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Ürdün: Sana ve Amman arasındaki uçuşlara kolaylık göstermeye devam ediyoruz

10.10.2022 00:42
Ürdün: Sana ve Amman arasındaki uçuşlara kolaylık göstermeye devam ediyoruz

Ürdün, Yemen'deki ateşkesin sonlanmasına rağmen Amman ile Sana arasındaki uçuşlara kolaylık göstermeye devam ettiklerini bildirdi.

Ürdün, Yemen'deki ateşkesin sonlanmasına rağmen Amman ile Sana arasındaki uçuşlara kolaylık göstermeye devam ettiklerini bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de 6 ay süren ancak yenilenmediği için 2 Ekim'de sona eren ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ful, ilk kez 2 Nisan'da yürürlüğe giren ve iki kez uzatılan ateşkesin kardeş Yemen halkının acılarının hafifletilmesine yardımcı olduğunu; gerekli insani yardımın tedarikine katkı sağladığını belirtti.

Açıklamada Ful, Ürdün'ün, "Yemen'in birliğini, istikrarını ve toprak bütünlüğünü garanti altına alacak, halkın maruz kaldığı sıkıntıları sonlandıracak, barış ve güvenlik taleplerini sağlayacak onaylanmış referanslara dayalı siyasi bir çözüm yoluyla Yemen krizini sona erdirme çabalarını desteklediğini" ifade etti.

Ürdün'ün Yemen'deki ateşkesin uzatılmamasından üzüntü duyduğunu kaydeden Ful, ayrıca ülkesinin, Yemen'in başkenti Sana ile Amman arasındaki uçuşlara kolaylık göstermeye devam ettiğini aktardı.

Ful, Yemen hükümetinin, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in insani ateşkesin uzatılması yönündeki çabalarına olumlu yaklaşımından ve tutumundan övgüyle bahsetti.

Yemen'de nisan ayı başında varılan ateşkesin ardından Ürdün mayıs ayında yaptığı açıklamada, ateşkes süresince Sana Havalimanı'ndan Amman'a ticari uçuşları onayladığını duyurmuştu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Kaynak: AA

Yemen, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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