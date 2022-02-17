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Ürdün sınırlarında 17 Ocak'tan bu yana 30 kaçakçı öldürüldü - Son Dakika

Ürdün sınırlarında 17 Ocak'tan bu yana 30 kaçakçı öldürüldü

17.02.2022 22:04
Ürdün sınırlarında 17 Ocak'tan bu yana 30 kaçakçı öldürüldü

Ürdün ordusu, 17 Ocak'ta yeni angajman kurallarının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülke sınırlarında 30 kaçakçının öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün ordusu, 17 Ocak'ta yeni angajman kurallarının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülke sınırlarında 30 kaçakçının öldürüldüğünü duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, ordunun Askeri Enformasyon Müdürü Albay Mustafa el-Hiyari, yaptığı yazılı açıklamada, ülke sınırlarında 17 Ocak'tan bu yana yeni angajman kurallarının uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Yeni kuralların uygulanmaya başlanmasından bu yana ülke sınırlarında 30 kaçakçının öldürüldüğünü belirten Hiyari, bu sürede avuç içi büyüklüğünde 17 bin 348 poşet esrar ve 16 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildiğini dile getirdi.

Orduda görevli albay Zeyd ed-Debbas da Ürdün topraklarına ve komşu ülkelere girdirmek amacıyla uyuşturucu kaçakçılığı ağları kuran birkaç grubun tespit edilmesinin yanı sıra Suriye içinde faaliyet gösteren 160 şebekenin gözlemlendiğine dikkati çekti.

Debbas, bu grupların, araçları yüksek riskli ekipmanlarla donatma ve insansız hava araçları kullanmanın yanı sıra organize hareketlere benzer yeni taktikler benimsediğine işaret etti.

Albay Debbas, uyuşturucuların Ürdün topraklarına zorla girdirilme sürecini yürütmek için kaçakçılara silahlı grupların eşlik etmesinin durumu daha tehlikeli hale getirdiğini ve kaçakçılarla çıkan çatışmada bir askerin öldüğünü, bazı askerlerin de yaralandığını aktardı.

Debbas, Suriye'deki Beşşar Esed rejimiyle başkent Amman'da ve sınır kapısında yaptıkları görüşmelerde her düzeyde güvenlik koordinasyonu yaptıklarına işaret etti.

Ürdün'ün Suriye ile olan sınır bölgesinde son zamanlarda güvenlik güçleri ve kaçakçılarla yaşanan çatışmalarda biri subay olmak üzere bazı askerler hayatını kaybetmişti. Ürdün ordusu yaşanan olayların ardından angajman kurallarını değiştirmeye yönelmişti.

Ürdün, geçtiğimiz yıllarda özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak yüzlerce sızma ve kaçakçılık girişimine tanık oldu.

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Togo Cumhuriyeti, Albay, Ürdün, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün sınırlarında 17 Ocak'tan bu yana 30 kaçakçı öldürüldü - Son Dakika


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