Ürdün, Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan bir kaçakçının öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Ürdün, Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan bir kaçakçının öldürüldüğünü açıkladı

02.06.2022 19:51
Ürdün, Suriye'den ülkeye sızmaya çalışan bir kaçakçının öldürüldüğünü açıkladı

Ürdün, Suriye sınırından ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişinin öldürüldüğünü, bir kişinin de yakalandığını duyurdu.

Ürdün, Suriye sınırından ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişinin öldürüldüğünü, bir kişinin de yakalandığını duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Askeri Bölgesindeki sınır muhafız güçlerinin, bugün şafak vaktinde güvenlik servisleri ve uyuşturucuyla mücadele ekipleri ile koordineli olarak angajman kuralları kapsamında Suriye'den gelen kaçakçılara yönelik operasyon düzenlediği aktarıldı.

Bu operasyonla ülkeye büyük miktarda uyuşturucu hap girişinin engellendiği kaydedilen açıklamada, operasyon sırasında 1 kaçakçının öldürüldüğü, birinin yakalandığı, diğerlerinin ise Suriye topraklarına geri kaçtığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede yapılan yoğun arama ve incelemelerin ardından 175 bin captagon hapının bulunarak yetkili makamlara teslim edildiği belirtildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

Ürdün ordusundan 17 Şubat'ta yapılan açıklamada, 17 Ocak'ta yeni angajman kurallarının uygulanmaya başlanmasından bu yana ülke sınırlarında 30 kaçakçının öldürüldüğü, 22 Mayıs'ta ise 4 kişinin öldürüldüğü, bazı kişilerin de yaralandığı duyurulmuştu,

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Suriye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

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