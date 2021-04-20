Ürdün, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye sızma girişimine engel oldu - Son Dakika

Ürdün ordusu, Suriye'den ülkeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir çete ile çıkan çatışmada, bir subayın yaralandığı, bir kaçakçının öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, doğu bölgesinde bir sızma girişiminin çıkan çatışmanın ardından engellendiği belirtildi.

Sınır muhafız kuvvetlerinde görev yapan Ürdünlü subayın çatışmada yaralanmasının ardından başkent Amman'daki askeri hastaneye kaldırıldığı, durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sızma girişimi sırasında uyuşturucu kaçakçılarından bir kişinin öldürüldüğü, diğer çete mensuplarının Suriye topraklarına geri kaçtığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, yapılan incelemeler sonucu yüklü miktarda esrar ve çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son yıllarda bölgede yaşanan güvenlik zafiyeti sebebiyle özellikle Suriye ve Irak'tan Ürdün topraklarına çok sayıda kaçakçılık amaçlı sızma girişiminde bulunuluyor.