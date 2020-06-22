Ürdün, "Suriye Krizine Yanıt Planı"nın bütçesini 6,6 milyar dolar olarak açıkladı - Son Dakika

Ürdün hükümeti, üç yıllık Suriye Krizine Yanıt Planı'nın bütçesinin yaklaşık 6,6 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Planlama ve Uluslararası İş birliği Bakanı Visam er-Rabdı, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Suriyeli mülteci meselesi kapsamında başlatılan 2020-2022 Suriye Krizine Yanıt Planı'nın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Rabdı, hükümetin ve bağışçıların, Suriyeli mülteci kriziyle mücadelede gerekli fon miktarını önceki senelere oranla yüzde 10 azalttığını söyledi.

Planla ilgili sorunlar

Plan kapsamında bu yılki ihtiyacın 2,249 milyar dolar olarak belirlendiğini ancak 15 Haziran'a kadar sağlanan fonun 200 milyon dolar olduğunu ifade eden Rabdı, 2021'in ihtiyaç hacminin 2,262 milyar dolar, 2022'nin ise 2,049 milyar dolar olduğunu aktardı.

Rabdı, hükümetin üç yıllık plan kapsamındaki ihtiyaçlarını; genel hizmetler için 298 milyon dolar, sağlık sektörü için 5,3 milyon dolar, eğitim alanında 562 milyon dolar, barınma için 45 milyon dolar, gıda alanında ise 640 milyon dolar olarak belirlediğini bildirdi.

Bakan, ayrıca planın üç yıllık sosyal koruma ve adalet harcamalarının 1 milyar dolar olarak tahmin edildiğini, hazineye doğrudan desteğin ise 2,839 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Ürdün, Suriye krizinin başlangıcından bu yana 1,3 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.