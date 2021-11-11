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Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: "Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde" - Son Dakika

Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: "Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde"

11.11.2021 11:05
Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban:

Ürdün parlamentosundaki Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban, Türkiye'nin sağlık sistemi konusundaki tecrübesinin ülkesi için en uygunu olduğunu belirtirken, Ankara-Amman ilişkilerinin de ittifak seviyesini aştığını ifade etti.

Ürdün parlamentosundaki Ürdün- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yasin el-Husban, Türkiye'nin sağlık sistemi konusundaki tecrübesinin ülkesi için en uygunu olduğunu belirtirken, Ankara- Amman ilişkilerinin de ittifak seviyesini aştığını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 1969 yılında mezun olan ve aynı zamanda parlamentodaki Sağlık Komisyonu Başkanlığını yürüten Husban, başkent Amman'da AA muhabirine verdiği röportajda Türkiye-Ürdün ilişkilerini değerlendirdi.

Daha önce Sağlık Bakanlığı da yapan Husban, 8'i eski bakan olmak üzere 18 üyeden oluşan Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu'nun görevinin "ilişkileri çeşitli alanlarda güçlendirmek" olduğunu söyledi.

Husban, parlamentodaki dostluk grubunun, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ve ülkede faaliyet gösteren Türk kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve görüşmeler yaptığını kaydetti.

"Kral 2. Abdullah döneminde ilişkilerdeki temas ve derinlik arttı"

Husban, "Ürdün ve Türkiye'nin eskiye dayanan ilişkileri var. Kral 2. Abdullah döneminde ilişkilerdeki temas ve derinlik arttı." dedi.

Türkiye'nin Filistin davasında Ürdün'e verdiği desteğe işaret eden Husban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kral 2. Abdullah'ı "kutsal mekanların hamisi" olarak nitelendirdiğini ve bunun "değerli bir tutum" olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sağlık sistemine övgü

Türkiye'nin sağlık sisteminden övgüyle söz eden Husban, "Bize en çok uyan Türkiye'nin sağlık tecrübesidir. Bu tecrübeyi Türkiye'ye kazandıran da eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ idi." dedi.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilere yönelik Husban, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesine geçti. Çeşitli bölgesel ve uluslararası konularda uyum ve fikir birliği var."

THY ve TİKA

Türk Hava Yolları'nın (THY) çeşitli destinasyonlardan Ürdün'e uçuşlarının arttığını dolayısıyla ülke turizmine ve ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Husban, her yıl çok sayıda Ürdünlünün Antalya'ya seyahat ettiğini ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı'ndan Ürdün'e uçak seferleri düzenlenmesini arzuladıklarını ifade etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Ürdün'deki çalışmalarına da değinen Husban, "TİKA'nın, bölgenin en büyüğü olacak Amman Hicaz Demiryolu Müzesi kurması da iki ülke arasında çeşitli alanlardaki ilişkinin ne kadar gelişmiş olduğunun bir göstergesi." diye konuştu.

Ürdün'de Türkçe öğrenimine yoğun ilgi var

Husban, "Ürdünlüler, Türkçe öğrenmeye yoğun ilgi gösteriyor. Amman'daki okullardan birinin Türkçeyi seçmeli dil olarak tercih etmesi, Ürdünlülerin Türkiye'ye olan sevgisinin kanıtı." diye konuştu.

Amman'daki Türk Kültür Merkezinin Ürdün ile kültür alışverişinin güçlendirilmesine ilişkin en eski ve en aktif merkezlerden biri olduğunu kaydeden Husban, söz konusu merkezin kendisinin de İstanbul Üniversitesi'nden mezun olduğu yıl olan 1969'da kurulduğuna işaret etti.

Arapça öğrenmek isteyen Türk öğrencilerin tercihi Ürdün

Türkiye Maarif Vakfı'nın Amman'da yurt açmasının Arapça öğrenmek isteyen Türk öğrencilerin Ürdün'ü tercih ettiğinin bir kanıtı olduğunu söyleyen Husban, geçen yıllar içinde Türk öğrencilerin sayısında dikkate değer bir artış kaydedildiğini aktardı.

Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde
Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde
Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde
Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde
Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ürdün, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: 'Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Husban: "Türkiye ile ilişkilerimiz ittifak seviyesinin ötesinde" - Son Dakika
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