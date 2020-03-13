- Ürdün'ü kum fırtınası vurdu- Amman Havaalanında uçuşlar iptal edildi - Son Dakika

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- Ürdün'ü kum fırtınası vurdu- Amman Havaalanında uçuşlar iptal edildi
6 saat önce
- Ürdün'ü kum fırtınası vurdu Amman Havaalanında uçuşlar iptal edildi Ürdün başkenti Amman'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle Amman Uluslararası Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
- Ürdün'ü kum fırtınası vurdu
Amman Havaalanında uçuşlar iptal edildi
AMMAN - Ürdün başkenti Amman'da etkili olan kum fırtınası nedeniyle Amman Uluslararası Havaalanı'nda tüm uçuşlar iptal edildi.
Ürdün'ün başkenti Amman'da etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Amman Uluslararası Havaalanı'nı vuran kum fırtınası tüm uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer ise gerekli önlemlerin alınması ve vatandaşların güvende olması için zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarısında bulundu. Amman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara hava durumunun sürekli takip edilmesi yönünde uyarı yapıldı. Ülkenin Eğitim Bakanlığı olumsuz hava şartları sonrası Maan, Badia ve Akabe'nin bazı bölgelerindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.
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