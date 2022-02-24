Ürdün, Ukrayna'daki vatandaşlarını ülkeye dönüşte Kovid-19 uygulamalarından muaf tutacak - Son Dakika

Ürdün, Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarının ülkeye dönüşünde Kovid-19'la ilgili seyahat uygulamalarından muaf tutulacaklarını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sonrası Ürdün Ulusal Güvenlik ve Kriz Yönetimi Merkezinden Ukrayna'daki vatandaşların ülkeye dönüşüne dair yazılı açıklama yayınlamdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'da ikamet eden Ürdün vatandaşlarının güvenliğini önemsiyoruz. Bu nedenle mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e dönmek isteyen vatandaşların, gerekli kolaylıkların sağlanması amacıyla Kovid-19'la ilgili tüm seyahat uygulamalarından muaf tutulmalarına karar verildi."

Bu kapsamda, dönüş için elektronik ortam üzerinden başvuruda bulunma ve Ürdün'e seyahatten 72 saat önce Kovid-19 testi yaptırma gibi şartların uygulama zorunluluğunun kaldırıldığı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.