Ürdün, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı

27.02.2022 01:24
Ürdün, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı

Ürdün, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Ürdün, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Konsolosluklar ve büyükelçilikler aracılığıyla şuana kadar Ukrayna ile Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova arasındaki sınır noktalarına 61 Ürdün vatandaşının geçişi sağlandı." denildi.

Açıklamada, Ürdün vatandaşlarına her türlü destek ve yardımın sağlandığı, gerekli ihtiyaçlarının temin edildiği, güvenlikleri ve ülkeye dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışıldığı kaydedildi.

Ürdün Dışişleri daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 3 bin 500 Ürdünlünün bulunduğunu duyurmuştu.

Cezayir

Cezayir'in Polonya Büyükelçiliği de Ukrayna'daki Cezayir vatandaşlarının Polonya sınırı aracılığıyla tahliye edileceğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'dan gelen Cezayirli vatandaşların, sağ salim ülkelerine tahliye edilebilmesi için işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin, bu sürecin tamamlanması noktasında Polonya yetkili makamlarıyla iş birliği içerisinde olduğu ifade edildi.

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği verilerine göre, Ukrayna'daki üniversitelerde yaklaşık 1200 Cezayirli öğrenci bulunuyor. Ancak ülkede ikamet eden toplam Cezayirli sayısına ilişkin net bir bilgi verilmedi.

Donbas krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti.

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti.

Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Ukrayna, Polonya, Rusya, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca
00:56 Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:42 Eşi tarafından bıçaklanan kadının haklı isyanı!
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
23:24 Rus savaş gemisi, kendi savaş uçaklarını imha etti!
23:19 Ukraynalı kadından Rus askerine: Cebinize ayçiçeği koyun öldüğünüzde topraklarımızda çiçekler büyüsün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 01:32:43. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement