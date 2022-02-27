Ürdün, Ukrayna'daki vatandaşlarının tahliye işlemlerinin sürdüğünü açıkladı - Son Dakika

Ürdün, vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Konsolosluklar ve büyükelçilikler aracılığıyla şuana kadar Ukrayna ile Polonya, Romanya, Macaristan, Slovakya ve Moldova arasındaki sınır noktalarına 61 Ürdün vatandaşının geçişi sağlandı." denildi.

Açıklamada, Ürdün vatandaşlarına her türlü destek ve yardımın sağlandığı, gerekli ihtiyaçlarının temin edildiği, güvenlikleri ve ülkeye dönüşlerini kolaylaştırmak için çalışıldığı kaydedildi.

Ürdün Dışişleri daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 3 bin 500 Ürdünlünün bulunduğunu duyurmuştu.

Cezayir

Cezayir'in Polonya Büyükelçiliği de Ukrayna'daki Cezayir vatandaşlarının Polonya sınırı aracılığıyla tahliye edileceğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'dan gelen Cezayirli vatandaşların, sağ salim ülkelerine tahliye edilebilmesi için işlemlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin, bu sürecin tamamlanması noktasında Polonya yetkili makamlarıyla iş birliği içerisinde olduğu ifade edildi.

Cezayir'in Kiev Büyükelçiliği verilerine göre, Ukrayna'daki üniversitelerde yaklaşık 1200 Cezayirli öğrenci bulunuyor. Ancak ülkede ikamet eden toplam Cezayirli sayısına ilişkin net bir bilgi verilmedi.

Donbas krizi ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti.

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti.

Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına saldırı başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.