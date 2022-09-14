Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, Amman'ın El-Liveybide bölgesinde bir binanın çöktüğünü bildirdi.
Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Sertavi, olayda şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı.
Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavine'nin olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu ve soruşturma açılması talimatı verdiğini açıkladı.
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