Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
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Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

14.09.2022 00:26
Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, Amman'ın El-Liveybide bölgesinde bir binanın çöktüğünü bildirdi.

Çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Sertavi, olayda şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü, Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavine'nin olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğunu ve soruşturma açılması talimatı verdiğini açıkladı.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ürdün'de bir binanın çökmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika
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