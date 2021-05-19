Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Ürdün'ün başkenti Amman'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında, Filistin halkıyla dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail Büyükelçiliği yakınında, Filistin halkıyla dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. Öğretmenler Sendikasının çağrısı üzerine Rabiye Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Halk Vadi Arba Anlaşmasının iptalini istiyor", "Filistin emanettir, normalleşme ihanettir", "Halk Filistin'in özgürleşmesini istiyor" şeklinde yazılı pankartlar taşıyarak, İsrail karşıtı sloganlar attı. Gösteriye katılan Eski Öğretmenler Sendikası Sözcüsü Eymen el-Akkur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siyonist oluşumun yürüttüğü ihlallere karşı Filistin davasıyla yan yana dayanışma halinde olduklarını vurguladı. Sendika Konseyi Üyesi Kifah Ebu Ferhan ise sendikanın normalleşme ve işgal topraklarındaki Filistin halkına yapılanlara karşı olduğunun bilinmesi için gösteriye geldiklerini söyledi. Ebu Ferhan, ülkedeki siyasi rejimden, Filistin halkına sözle değil fiili olarak destek vermesini istedi.

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