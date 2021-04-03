Ürdün'ün eski Veliaht Prensi'nin gözaltına alındığı iddiası - Son Dakika

Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamzah bin el Hüseyin ve eski bir bakanın da aralarında bulunduğu 20 kişinin güvenlik nedeniyle gözaltına alındığı öne sürülürken, Ürdün medyasına yansıyan haberlerde, olayın darbe girişimi olabileceği belirtildi.

Ürdün'ün eski Veliaht Prensi Hamzah bin el Hüseyin'in, üvey kardeşi Kral Abdullah II'ye yönelik darbe girişimi iddiası ile ilgili devam eden soruşturmanın ortasında Amman Sarayı kısıtlama altına alındı. Ürdün medyasının güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, Al-Hüseyin'in yanı sıra Kraliyet Ailesi üyelerinden Sharif Hassan bin Zaid, eski Bakan Bassem Ibrahim Awadallah'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi güvenlik nedeniyle gözaltına alındı. Haberde, darbe girişimine dikkat çekilirken, söz konusu girişimin kraliyet ailesi üyesi Zaid, aşiret liderleri ve üst düzey yetkililerin planlandığı öne sürüldü. Prens Al-Hussein'in korumalarından 4'ünün de gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Suudi uyruklu eski Ürdün Bakanı Bassem Awadallah'ın gözaltına alınma nedeninin Kudüs Kalkınma Konseyi'nin Yahudilerin yararına arazi satın alması ile ilgili olduğu ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Ürdün makamlarının iddialar karşısında sessiz kalmasının "dikkat çekici" olduğu belirtildi.

Ürdün medyasında yer alan bazı haberlerde ise olay yalanlanarak, Prens El Hüseyin'in gözaltına alınmadığı ifade edildi. - AMMAN