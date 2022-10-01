Video: Çinli Şirket Ürdün'de Yenilenebilir Enerjiye Geçişe Yardım Ediyor

Ürdün'ün güneyindeki kurak bir çölde yükselen rüzgar türbinleri, ülkenin yeşil geçişini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyduğu yenilenebilir enerjiyi üretmek için çalışıyor.

Dikkate değer bu rüzgar çiftliği, 2021 yılında Çin Üç Boğaz Uluslararası Şirketi (CTGI) tarafından 45 megavat kurulu güçle işletmeye alınan Shobak rüzgar çiftliği.

MAHMOUD ALHAMAIDEH, Shobak rüzgar enerjisi projesinin şantiye müdürü:

"Bu projenin alıcıya karbondioksit tasarrufu ve su tasarrufu gibi başka faydalarıyla beraber yılda 150 GW saat da sağlaması bekleniyor. Bu projenin yaklaşık 75.000 ton karbondioksit ve yaklaşık 130.000 metreküp su tasarrufu sağlaması öngörülüyor. ve bu proje için buradaki yerel halktan 100'den fazla kişi de işe alındı ve bu projenin yılda yaklaşık 30.000 haneye elektrik sağlaması bekleniyor."

Çinli şirket, Shobak'taki rüzgar çiftliğinin yanı sıra Ürdün'de bir başka rüzgar çiftliği ve güneş enerjisi santrali de işletiyor.

JIANG SONGWEI, CTGI Ürdün proje mühendisi:

"Ürdün'de şu anda yatırım yapılan yeni enerji projelerinin toplam kurulu gücü 156 megavat. Şu an üç projemiz Ürdün'e bir yılda 440 milyon kilovat saat temiz enerji sağlayabilir."

MOHAMMAD ABU ATIEH, CTGI Ürdün Ülke Müdürü:

"Ürdün ve Çin arasında, pek çok farklı alanda, özellikle de yenilenebilir enerjide çok iyi ve kapsamlı bir ilişki var. Yenilenebilir enerji Ürdün'de önemli bir rol oynuyor."

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı'na göre, yenilenebilir enerji kaynakları, 2022 yılının Temmuz ayının sonu itibarıyla Ürdün'ün toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde 29'una katkıda bulundu ve ülke bu oranı 2030'da yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.