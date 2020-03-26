Ürdün'ün İrbid kenti karantina altına alındı - Son Dakika

Ürdün'ün İrbid kenti korona virüs salgını nedeni ile karantina altına alındı. Kente giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını nedeni ile ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Ürdün'de hükümet korona virüs vakaların artması nedeni ile yeni tedbirler alırken, yeni alınan tedbirler kapsamında İrbid kenti karantina altına alındı. İrbid'e giriş ve çıkışlar kapatılırken, Ürdün Ordusu, kentin içinde devriye atmaya başladı. Ürdün'de korona virüs önlemleri kapsamında 21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Jaber, tarafından yapılan açıklamada 26'sı İrbid'de, 14'ü Amman'da olmak üzere 40 yeni korona virüs vakası bildirilirken, vaka sayısı 212'ye yükseldi.

(İHA)