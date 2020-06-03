Ürdün'ün önde gelen muhalif isimlerinden Abbadi tutuklandı - Son Dakika

Ürdün'ün önde gelen muhalif isimlerinden Abbadi tutuklandı

Ürdünlü eski milletvekili ve önde gelen muhalif isimlerden Ahmed Uveydi el-Abbadi'nin tutuklandığı belirtildi.

Ürdünlü eski milletvekili ve önde gelen muhalif isimlerden Ahmed Uveydi el-Abbadi'nin tutuklandığı belirtildi. AA muhabirine konuşan Abbadi'nin kardeşi Abdullah, Devlet Güvenlik Mahkemesinden yetkililerin kendisini telefonla arayıp abisinin tutuklandığı bilgisini verdiklerini söyledi. Abisinin kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğuna dikkati çeken Abdullah, tutuklanma sebebini bilmediklerini ifade etti. Yerel basında, Abbadi'nin, yazdığı yazılar nedeniyle tutuklandığı haberleri yer aldı. Ürdün yönetiminden konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Abbadi, daha önce de pek çok kez tutuklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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