Ürdün'ün şifa ve güzellik kaynağı "eşek sütü" - Son Dakika
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Ürdün'ün şifa ve güzellik kaynağı "eşek sütü"

21.05.2022 11:29

Ürdün'de ve birçok ülkede eşeklerin sayısı giderek azalırken, eşeklerden elde edilen süt, kozmetik başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor.

Ürdün'de ve birçok ülkede eşeklerin sayısı giderek azalırken, eşeklerden elde edilen süt, kozmetik başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor.

Tarihte, Yunan tıp bilgini Hipokrat'ın eşek sütünü eklem ağrıları, yaralanmalar ve öksürük tedavisinde kullandığı, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın ise cilt bakımı için eşek sütüyle banyo yaptığı rivayet ediliyor.

Eşekler ayrıca bir zamanlar dünyanın her yerinde ulaşım aracı olarak da büyük işlev görüyordu.

Annesinin tecrübelerinden ve fikirlerinden ilham alan Ürdünlü girişimci İmad el-Atiyyat ise eşek sütünden sabun ve kremler gibi kişisel bakım ürünleri üretiyor.

Ürdün'ün şifa ve güzellik kaynağı eşek sütü
Ürdün'ün şifa ve güzellik kaynağı eşek sütü
Ürdün'ün şifa ve güzellik kaynağı eşek sütü
Ürdün'ün şifa ve güzellik kaynağı eşek sütü

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Kaynak: AA

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