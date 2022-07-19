Ürdün'ün su talebine Suriye olumsuz yanıt verdi - Son Dakika
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Ürdün'ün su talebine Suriye olumsuz yanıt verdi

19.07.2022 16:48
Ürdün'ün su talebine Suriye olumsuz yanıt verdi

Ürdün, kuzey komşusu Suriye'ye ilettiği su talebine karşı olumsuz yanıt aldığını duyurdu.

Ürdün, kuzey komşu su Suriye'ye ilettiği su talebine karşı olumsuz yanıt aldığını duyurdu.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin internet sitesinde yayımlanan habere göre, Ürdün Su Bakanı Muhammed en-Neccar, Suriye'den 30 milyon metreküp su talebinde bulunduklarını belirtti.

Neccar, Suriye'deki su durumu ve güney bölgesindeki siyasi şartlar nedeniyle taleplerinin olumsuz karşılandığını aktardı.

Suudi Arabistan, Irak, Suriye ve İsrail'le komşu olan 10 milyonu aşkın nüfusa sahip Ürdün, küresel su endeksine göre dünyanın su konusundaki en fakir ikinci ülkesi.

Ürdün Su Bakanı Neccar, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada, söz konusu krizi hafifletme çabalarının bir parçası olarak İsrail'den 50 milyon metreküp su satın alacaklarını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Suriye, İsrail, Ürdün, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'ün su talebine Suriye olumsuz yanıt verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün'ün su talebine Suriye olumsuz yanıt verdi - Son Dakika
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