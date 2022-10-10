Ürdün'ün Suriye sınırında 818 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ürdün güvenlik güçleri, Suriye sınırında 818 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ürdün ordusunun internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Askeri Bölgesi güçlerinin, narkotikle mücadele ekipleriyle koordineli olarak düzenlediği operasyonda, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engellediği belirtildi.

Kaçakçıların Ürdün sınırını geçmeye çalıştığı sırada, güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine tekrar Suriye tarafına kaçtığı aktarılan açıklamada, bir uyuşturucu kaçakçısının yaralandığı operasyonda, Suriye'den ülkeye sokulmak istenen 818 bin adet captagon hap, bir silah ve bir miktar mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Ürdün, komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun sonucu olarak sınırda sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.