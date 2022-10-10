Ürdün'ün Suriye sınırında 818 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ürdün'ün Suriye sınırında 818 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

10.10.2022 18:52
Ürdün'ün Suriye sınırında 818 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ürdün güvenlik güçleri, Suriye sınırında 818 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ürdün güvenlik güçleri, Suriye sınırında 818 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ürdün ordusunun internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Askeri Bölgesi güçlerinin, narkotikle mücadele ekipleriyle koordineli olarak düzenlediği operasyonda, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılığı girişimini engellediği belirtildi.

Kaçakçıların Ürdün sınırını geçmeye çalıştığı sırada, güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine tekrar Suriye tarafına kaçtığı aktarılan açıklamada, bir uyuşturucu kaçakçısının yaralandığı operasyonda, Suriye'den ülkeye sokulmak istenen 818 bin adet captagon hap, bir silah ve bir miktar mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Ürdün, komşuları Suriye ve Irak'ta kötüleşen güvenlik durumunun sonucu olarak sınırda sık sık kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.

YORUMLAR
500
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Ürdün: Sana ve Amman arasındaki uçuşlara kolaylık göstermeye devam ediyoruz Ürdün: Sana ve Amman arasındaki uçuşlara kolaylık göstermeye devam ediyoruz
Kaynak: AA

Suriye, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün'ün Suriye sınırında 818 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:02 Ali Babacan'dan, Erdoğan'ın üniversitelilere yönelik sözlerine tepki: Eskiden yurtdışı eğitim desteğini konuşuyorduk şimdi şehirler arası ulaşımı
00:57 İstanbul Havalimanı'nda valiz dolusu külçe altın ele geçirildi! Dubai'den getirmişler
00:36 Antakya'da ikinci Onur Şener vakası! İstek parçayı bilmediği için çalamadı diye yüzünde şişe parçaladılar
00:27 Akaryakıta son 1 haftada. kez zam geldi! Motorinin litresi 30 liraya merdiven dayadı
00:14 ABB Meclisi'ndeki su krizi büyüdü! Meclis Başkanvekili Fatih Ünal: Mansur Bey indirmedi, hep bindirdi
00:11 Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı! Silahını çıkarıp taraftar minibüsünü kurşun yağmuruna tuttu
23:34 Sakarya'da traktörün şaft kısmına düşen 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23:34 Türkiye'nin maç programı belli oldu! İşte EURO 2024 takvimi
23:08 Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu
22:35 Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 01:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ürdün'ün Suriye sınırında 818 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement