Ürdün'ün turizm gelirleri yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 44 azaldı - Son Dakika

Ürdün'de turizm gelirlerinin geçen yılın ilk yarısına oranla bu senenin aynı döneminde yaklaşık yüzde 44 azaldığı belirtildi.

Ürdün Merkez Bankasının verilerine göre, ülkenin turizmden elde ettiği gelir 2020 yılının ilk yarısında 784 milyon dinarken (yaklaşık 1,1 milyar dolar) bu yılın ilk yarısında 441,4 milyon dinara (622,3 milyon dolar) geriledi.

Turizmden 2019'da 4,1 milyar dinar (yaklaşık 5,7 milyar dolar) gelir elde eden Ürdün'ün turizm gelirlerinin 2020 yılında 1 milyar dinara (yaklaşık 1,4 milyar dolar) düştüğü ifade edildi.

Ürdün Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan turizm gelirlerinin 2022'den itibaren artmasının beklendiğini açıkladı.