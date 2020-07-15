Ürdün'ün uyguladığı "önleyici tedbirler" Kovid-19'la mücadelede başarı sağladı - Son Dakika

Ürdün'ün uyguladığı "önleyici tedbirler" Kovid-19'la mücadelede başarı sağladı

Ürdün'ün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önleyici tedbirler, virüsün yayılmasını engelleyerek diğer ülkelere kıyasla bilançonun en az seviyede tutulmasını sağladı.

Ürdün'ün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldığı önleyici tedbirler, virüsün yayılmasını engelleyerek diğer ülkelere kıyasla bilançonun en az seviyede tutulmasını sağladı.

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Ürdün'de ilk Kovid-19 vakasına 2 Mart'ta rastlandı. Ülkede o günden bu yana 1198 Kovid-19 vakası tespit edildi, 10 kişi hayatını kaybetti, 1013 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Özellikle son olarak virüse yakalanan kişilerin hepsinin yurt dışından gelenler arasında olduğu da göz önüne alınırsa bu bilanço Ürdün'ün izlediği siyasetin başarılı olduğuna işaret ediyor.

Virüs kontrol altında

Ürdün Ulusal Salgın Komitesi Sözcüsü Dr. Nezir Ubeydat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede çok az vaka tespit edildiğini ve virüsün kontrol altına alındığını belirtti.

Diğer ülkelerde vaka sayılarında büyük artış olduğunu söyleyen Ubeydat, Ürdün'de Kovid-19'a karşı bütün önlemlerin alındığını ifade etti.

Tespit edilen vakaların genellikle yurt dışından gelenlerde ortaya çıktığını ve ülke içinde sınırlı vakanın tehlike oluşturmadığını aktaran Ubeydat, "Önlemler erkenden ve vaktinde alındı. Gereken planı yaptık ve bu plan çerçevesinde Kovid-19'un yayılmasını başarıyla engelledik." dedi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile de ülkesinin, önceden aldığı önlemlerle diğer ülkelere kıyasla virüs krizinden uzak kaldığını belirterek, "Uyguladığımız kaliteli ve işlevsel planlar Ürdün'ü Kovid-19'a karşı başarılı bir pozisyona getirdi. Böylece ülkemiz dünyanın dikkatini çekti. Şüphesiz bu önlemler bizim için zordu ama virüsle mücadelede de bizi istikrarlı hale getirdi." diye konuştu.

Uyumlu çalışma ve kurallara bağlılık

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Dosyası Görevlisi Adnan İshak da "Ürdün'de uyumlu bir çalışma olmasaydı başarıya ulaşılamayacaktı. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığının koyduğu kurallara uydu ve bu sayede virüsle mücadelede başarılı sınıfına dahil olduk." ifadelerini kullandı.

Muhtemel bütün senaryoları düşünerek önlem aldıklarını belirten İshak, ülkede Kovid-19'un ortaya çıktığı mart ayından bu yana 460 binden fazla test yapıldığını sözlerine ekledi.

"Virüsün neden olduğu kriz, tıbbi personelin salgınla nasıl başa çıkılacağı konusundaki uzmanlığını geliştirmenin yanı sıra ekipman ve malzeme açısından da tıp sektöründe önemli ölçüde kalkınma sağladı." diyen İshak, vakaların azalmasına rağmen hala tehlikenin devam ettiğini, herkesin sosyal mesafeyi korumak ve maske takmak gibi salgınla mücadele kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Önleyici tedbirler

Ürdün, Kovid-19'la mücadelede önleyici tedbirler alarak şehirlerin giriş ve çıkışlarına askerler yerleştirdi. Böylece salgın, başta başkent Amman olmak üzere bütün bölgelerde kontrol altına alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kovid-19'la mücadele için, 1992'de göreve gelmesinden beri ilk kez Savunma Kanunu'nu aktif hale getirerek Başbakan Ömer Razzaz'a virüse karşı bütün önlemleri alması için geniş yetki verdi.

Buna paralel olarak, Ürdün hükümeti virüsle mücadele için sokağa çıkma yasağı gibi bir dizi tedbirleri içeren kararları kamuoyuna açıklamıştı.

Virüsle mücadele kapsamında ülkede eğitim ve öğretime ara verilmiş ve virüs kontrol altına alınmadan önce camilerde toplu ibadet bir süre durdurulmuştu.

Koronavirüs, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün'ün uyguladığı 'önleyici tedbirler' Kovid-19'la mücadelede başarı sağladı - Son Dakika
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