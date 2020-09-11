Söz konusu patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada, henüz nedeni bilinmeyen patlamaya ilişkin çok sayıda görüntü yer aldı.

El-Gad gazetesinin, ismini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberde, Zerka'ya bağlı El-Gabavi bölgesinde orduya ait topçu kampında büyük bir patlama meydana geldiği, güvenlik güçlerinin patlama sonucu çıkan yangını söndürmeye çalıştığı aktarıldı.

Ürdün 'ün orta kesiminde yer alan Ez-Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldiği ve ardından yangın çıktığı bildirildi.

Son Dakika › Güncel › Ürdün'ün Zerka kentinde büyük bir patlama meydana geldi - Son Dakika

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