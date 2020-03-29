Ürdün ve BAE'de Kovid-19 vakaları arttı - Son Dakika

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 259'a çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise vaka sayısı 570'e, ölü sayısı 3'e yükseldi.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 nedeniyle ikinci ölümün geçekleştiğini belirtti.

Cabir, 13 kişide daha Kovid-19 görüldüğü, böylece toplam vaka sayısının 259'a ulaştığını, tedavisi tamamlanan 18 kişinin ise taburcu edildiğini ifade etti.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 1 can kaybının daha yaşandığı böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 102 artarak 570'e yükseldiği belirtildi.