Ürdün ve Esed rejimi enerji alanında iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika

Ürdün ve Beşşar Esed rejimi, iki taraf arasındaki petrol ve elektrik sektörüyle ilgili konuları ve bunları güçlendirmeyi ele aldı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Hala Zevati, Esed rejimine bağlı Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı ve Elektrik Bakanı ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ve Suriye arasında var olan elektrik hattı, iki ülkeyi birbirine bağlayan Arap gazı boru hattının altyapısı ve yenilenebilir enerji konuları değerlendirildi.

Ürdün Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Zevati, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki taraf arasında enerji alanında ekonomik entegrasyon politikası çerçevesinde iş birliğini etkinleştirmenin önemini vurguladı.

Ürdün, petrol ihtiyacının yüzde 95'ini ithal ediyor ve elektrik üretiminde sıkıntı yaşıyor.