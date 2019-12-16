Ürdün ve Esed rejiminin Sanayi Bakanları arasında telefon diplomasisi - Son Dakika

Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Tarık el-Hamuri, Esed rejiminin Sanayi Bakanı Muhammed Samir Halil ile telefonda görüştü.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberinde, Ürdün Sanayi Bakanı Hamuri'nin, Esed rejimindeki mevkidaşıyla "ekonomi ve ticaret alanlarında zorlukların aşılması ve iş birliğinin geliştirilmesi için ilk fırsatta görüşmek üzere anlaştıkları" bilgisine yer verildi.

Haberde, görüşme talebinin hangi taraftan geldiği belirtilmedi.

Taraflar arasında bakanlar düzeyinde yapılan bu görüşme, Ürdün medyasında ikili ilişkilerin yeniden düzenlenmesi olarak yorumlandı.

Ürdün ve Esed rejimi ilişkileri

Suriye'de 2011 yılında başlayan olayların ardından taraflar arasındaki ilişkilerde soğuk rüzgarlar esmeye başlamıştı. Ürdün, 2014'te Esed rejiminin büyükelçisini "istenmeyen adam" ilan etmişti.

Esed rejimi ise Ürdün'e yönelik şüpheci tutumundan vazgeçmezken, Ürdün'ü Suriye'deki terör çetelerini desteklemekle suçlamıştı.

Ticari sirkülasyon ve geçişler için can damarı addedilen Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın 2018 yılının Ekim ayında açılmasıyla, taraflar arasında gerilen ilişkilerin yeniden iyileşmeye başladığı gözlenmişti.

Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtilirken, bunların yarısının mülteci statüsünde, diğer kısmının ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.