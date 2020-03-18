Ürdün ve Fas'ta koronavirüs önlemleri artıyor - Son Dakika
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Ürdün ve Fas'ta koronavirüs önlemleri artıyor

36 dakika önce

Ürdün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başkent Amman'ı kapatma kararı alırken, Fas'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi.

Ürdün ve Fas'ta koronavirüs önlemleri artıyor, System.String[]

Ürdün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başkent Amman'ı kapatma kararı alırken, Fas'ta vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları istendi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren başkent Amman'ın tüm giriş çıkışlarının kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, yaptığı işin doğası gereği sürekli hareket etmesi gerekenler ile silahlı kuvvetler ve güvenlik güçlerinden resmi izni bulunanların bu uygulamadan muaf tutulacağı aktarıldı.

Fas Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da yayımladıkları ortak bildiride, Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Katar'dan Filistin'e acil mali yardım

Öte yandan, Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Filistin'e acil mali yardım yapılması talimatı verdi.

Haberde, yardımın miktarı ve ne zaman yapılacağı bilgisine yer verilmedi.

Bugüne kadar Ürdün'de 52, Fas'ta 49 ve Batı Şeria'da ise 44 kişide koronavirüs vakası tespit edilmişti.

Ürdün, Amman, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:36 Kaynak: AA

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