Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 64, Fas'ta 60 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 64 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 268 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 2 bin 236'ya, vaka sayısının 183 bin 429'a, iyileşen hasta sayısının ise 114 bin 18'e çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 979 yeni vaka tespit edildi, 60 kişi hayatını kaybetti.

Son rakamlarla virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 316'ya, vaka sayısı ise 324 bin 941'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 3 bin 746 artışla 270 bin 457 oldu.

Fas'ta sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fas hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, akşam sokağa çıkma yasağını ülkenin 4 bölgesi ile 2 kentinde 4 hafta süreyle uzatılması yönünde karar aldı.

Yapılan yazılı açıklamada, hükümet, pazar günü yerel saatle 21.00'den itibaren Kazablanka, El-Muhammediyye kentleri ile kuzeydeki En-Nevasıra, Medyune, Berşid ve Bin Süleyman bölgelerinde uygulanan tedbirlerin süresinin uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, belirtilen bölgelerde salgının yayılmasını önlemek için bir önceki hükümet kararıyla alınan tedbirlerin 4 hafta süreyle devam edeceği kaydedildi.

Bu kapsamda yerel saatle 21.00 ila 06.00 arasında sağlık ve mesleki zorunluluk nedenleri haricinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağı kaydedildi.

Restoran, kafe, süpermarket ve alışveriş merkezlerinin 18.00'de kapatılması ile toplu taşıma araçlarının 21.00'den sonra çalışmamasını da kapsayan kararda ayrıca, hamam ve spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesi, 10 kişiden fazla toplanılmaması gibi önlemler de yer alıyor.