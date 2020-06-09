Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı - Son Dakika

Ürdün ve Filistin'de Kovid-19 vakaları arttı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı Ürdün'de 845'e, Filistin'de 661'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı Ürdün'de 845'e, Filistin'de 661'e yükseldi. Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 845'e, iyileşen hasta sayısının ise 657'ye ulaştığı bildirilen açıklamada, virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği ifade edildi. Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti. Filistin Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4'ü çocuk 7 kişinin daha enfekte olduğu duyuruldu. Söz konusu kişilerin El Halil kentinin güneyindeki bir beldeden olduğu aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 661'e yükseldiği kaydedildi. İyileşen hasta sayısının ise 559'a ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede toplam can kaybının 5 olduğu yinelendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı