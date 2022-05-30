Ürdün ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Güçlendirme Yollarını Görüştü

AMMAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün ve Gürcistan'dan üst düzey diplomatlar Pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin genişletilmesinin yollarını görüştü. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Gürcü mevkidaşı Ilia Darchiashvili, iki ülkenin ekonomi, kültür, eğitim, savunma, tarım ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme ve işbirliğini artırma konusunda istekli olduğunu ifade ettiler. Açıklamada, her iki tarafın da yakın gelecekte turizme destek olmak için iki ülkenin başkentleri olan Amman ve Tiflis arasında doğrudan uçuşların başlatılması çağrısında bulunduğu kaydedildi. Görüşmelerde, başta Filistin davası ve mevcut krizi çözmek için gösterilen çabalar olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı. Gürcü bakan, ülkesinin, Ürdün'ün bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasında oynadığı rolü takdir ettiğini söyledi. İki bakan bir sonraki siyasi istişare toplantısının Tiflis'te yapılması ve iki ülkenin özel sektörleri arasında toplantılar düzenlenmesi konusunda da anlaşmaya vardı. Ürdün'e ziyarette bulunan Gürcü heyetine Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili başkanlık ediyor. Garibaşvili, Ürdün'de Gürcistan Kültür Merkezi'nin temel atma törenine katılacak.