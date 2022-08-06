Ürdün ve İngiltere askeri alanda iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve İngiltere askeri alanda iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

06.08.2022 00:06
Ürdün ve İngiltere askeri alanda iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Ürdün ve İngiltere, ikili ilişkileri ve askeri alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Ürdün ve İngiltere, ikili ilişkileri ve askeri alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.

Görüşmede, özellikle askeri alanda olmak üzere iki ülke ilişkilerini güçlendirme mekanizmaları masaya yatırıldı.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Ürdün Kraliyet Divanından 3 Ağustos'ta yapılan açıklamada, gideceği ülke ve süresi belirtilmeden "Kral 2. Abdullah'ın özel bir yurt dışı ziyareti için ülkeden ayrıldığı" duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün ve İngiltere askeri alanda iş birliğini güçlendirmeyi görüştü - Son Dakika

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