Ürdün ve Irak elektrik bağlantı projesinin temelini attı - Son Dakika
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Ürdün ve Irak elektrik bağlantı projesinin temelini attı

06.10.2022 13:24
Ürdün ve Irak elektrik bağlantı projesinin temelini attı

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Iraklı mevkidaşı Mustafa el-Kazımi, Ürdün'ün doğu komşusuna yılda 1000 gigavat elektrik sağlayacağı, projenin ilk adımını attı.

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Iraklı mevkidaşı Mustafa el-Kazımi, Ürdün'ün doğu komşusuna yılda 1000 gigavat elektrik sağlayacağı, projenin ilk adımını attı.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'de yer alan habere göre, Hasavne ve Kazımi, projenin temel atma töreni kapsamında bir araya geldi.

Elektrik bağlantı projenin iki ülkenin ortak sınırına yakın bir bölgede kurulduğu belirtilen haberde, Hasavne'nin Ürdün'ün Irak'ın güvenliğine, istikrarına, refahına ve ilerlemesine verdiği desteği teyit ettiği kaydedildi.

Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe de Ürdün-Irak elektrik bağlantı projesinin komşu ülkelerle elektrik bağlantı noktalarını artıracağını ve gelecekte bölgedeki birçok ülkeyle dolaylı bağlantı için daha fazla fırsat sağlayacağını ifade etti.

Atılan adımla iki ülke arasındaki elektrik sistemlerinin güçleneceğini ve arz miktarını artacağını temenni ettiklerini dile getiren Harabişe ayrıca, Filistin Devleti'nin yanı sıra Mısır'ın elektrik bağlantısını güçlendirmek için Mısır tarafıyla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise proje kapsamında ekonomi alanında olası zorluklara karşı Ürdün'le iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Ürdün ve Irak yönetimleri, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısı kurulması için 2020'nin Eylül ayında sözleşme imzalamıştı.

Sözleşmeye göre Ürdün, iki ülke arasındaki elektrik bağlantısını tamamladıktan sonra projenin ilk aşamasında Irak'a yılda 1000 gigavat elektrik sağlayacak ve ardından iki tarafın elektrik enerjisi alışverişi kapasitesini artırmasını sağlayacak ikinci bir aşamaya geçilecek.

Irak, toplamda 19 bin megavat olan üretimine karşılık, 23 bin megavattan fazla elektrik tüketiyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ürdün, Irak, Güncel, Son Dakika

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