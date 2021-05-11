Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan can kayıpları arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Irak'ta 34, Ürdün'de 26 kişi daha yaşamını yitirdi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı virüs nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 287 yeni vaka tespit edildiğini, 6 bin 561 kişinin ise iyileştiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 15 bin 834'e, vaka sayısının da 1 milyon 122 bin 914'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise bir milyon 18 bin 167 oldu.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 26 kişinin vefat ettiği, 855 yeni vaka kaydedildiği, 1910 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 9 bin 151'e, vaka sayısının 721 bin 853'e, iyileşenlerin sayısının da 707 bin 302'ye yükseldiği kaydedildi.