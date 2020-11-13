Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 1618'e, Irak'ta 11 bin 580'e ulaştı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 71 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 469 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede toplam can kaybının 1618'e, vaka sayısının 136 bin 555'e çıktığı aktarıldı.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 48 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 690 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 580'e, vaka sayısı ise 514 bin 496'ya yükseldi.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 628 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 441 bin 856'ya ulaştığı kaydedildi.